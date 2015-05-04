Мобильная версия сайта

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Закрыт15 заявок215 просмотров

Сайт www_optictelecom_kz не оптимизирован для мобильных устройств, там нужно править вёрстку, кажется.

На самом деле работа делалась, но что-то слетело и бэкапы не восстанавливаются.

Нужно исправить.

9 лет назад
mariyamgul1
34 года
12 лет в сервисе
Была
год назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

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