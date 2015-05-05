Верстка сайта и натяжка на Вордпресс

Вячеслав очень профессионально подошел к проекту. Указал на недоработки в шаблоне, который мы предоставили, и подсказал как это исправить. Адаптировал админку вордпресса очень продуманно, удобно и понятно для простого пользователя. Спасибо! Буду обращаться еще.