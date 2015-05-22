Сверстать и натянуть на wp

Необходимо сверстать и натянуть на вордпресс страничку, которая по функционалу и внешнему виду почти 1-в-1 как эта http://directforbusiness.ru/ но короче (Всего 5 экранов). Сделать все надо именно 5.05.2015 за 3-4 часа после ...