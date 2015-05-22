Сверстать и натянуть на wp

$70
  1. Биржа фриланса
  2. HTML-верстка
Завершен19 заявок243 просмотра

Нужно сверстать сайт и натянуть его на wp. PSD и тз предоставлю.

Сайт информационный, в psd представлены 3 страницы, главная, рубрики и статья.

Пишите сроки выполнения работы.

WordPress
10 лет назад
wnonamew
Жанибек 
39 лет
15 лет в сервисе
Был
2 года назад

Выбранный исполнитель

vitaliipopovych
Виталий 
34 года
11 лет в сервисе
Был
4 года назад
10 лет назад
$95
8 дней
Сделано все хорошо
Спасибо за проект, Отличний заказчик. Проект прошел хорошо.

Заявки фрилансеров

vitaliipopovych
Виталий 
34 года
11 лет в сервисе
Был
4 года назад
10 лет назад

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