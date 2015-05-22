Сайт www_optictelecom_kz не оптимизирован для мобильных устройств, там нужно править вёрстку, кажется. На самом деле работа делалась, но что-то слетело и бэкапы не восстанавливаются. Нужно исправить.
Сверстать и натянуть на wp
Нужно сверстать сайт и натянуть его на wp. PSD и тз предоставлю.
Сайт информационный, в psd представлены 3 страницы, главная, рубрики и статья.
Пишите сроки выполнения работы.
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