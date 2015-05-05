Требуется срочная вёрстка просто LP

$100
  1. Биржа фриланса
  2. HTML-верстка
Закрыт8 заявок213 просмотров

Требуется срочная вёрстка просто LP, сроки 3 часа постараться выполнить всю работу. Бюджет 100$. До полной готовности вёрстка на вашем хостинге. Отчет каждые 30 минут, предоставить ссылку где можно увидеть результат. Оплата строго после готовности, до передачи материалов. Оставляйте ваши скайпы

10 лет назад
storescreator
Андрей 
35 лет
10 лет в сервисе
Был
10 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

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