Серстать шаблон для Dle 9.0-9.3, требуется для нескольких сайтов сделать шаблоны по тз, адаптированные для мобильных телефонов
Требуется срочная вёрстка просто LP
Требуется срочная вёрстка просто LP, сроки 3 часа постараться выполнить всю работу. Бюджет 100$. До полной готовности вёрстка на вашем хостинге. Отчет каждые 30 минут, предоставить ссылку где можно увидеть результат. Оплата строго после готовности, до передачи материалов. Оставляйте ваши скайпы
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