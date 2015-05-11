Верстка

  1. Биржа фриланса
  2. HTML-верстка
Завершен15 заявок272 просмотра

Нужна верстка главной и внутренней страницы сайта. превью макета в jpg во вложении. PSD — по запросу.

Требования к верстке:

- Кроссбраузерность (Google Chrome, Firefox, Safari, Opera, InternetExplorer 8.0+, iOS, Android);

- Адаптивная, чтобы нормально показывалась под все устройства.

- HTML5 / CSS3 / JQuery

Укажите, пожалуйста, примеры подобных работ.

Пишите сроки и цены.

AndroidHTMLiOSjQuery
10 лет назад
2lexx
58 лет
16 лет в сервисе
Был
10 лет назад

Выбранный исполнитель

vitaliipopovych
Виталий 
34 года
11 лет в сервисе
Был
4 года назад
10 лет назад
$70
3 дня
Очень доволен, адаптивная верстка для сайта была выполнена точно в оговоренные сроки, учтены все моменты, теперь знаю у кого заказывать верстку.
Иван отличный заказчик. Все деньги получил точно в срок. Заказ был интересный.

Заявки фрилансеров

vitaliipopovych
Виталий 
34 года
11 лет в сервисе
Был
4 года назад
10 лет назад

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