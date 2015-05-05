Необходимо разработать landing-page (верстка и программирование), подключить CMS Есть готовый макет PSD с дизайном Верстка должна быть кроссбраузерной и валидной с небольшим эффектом параллакс Более подробное описание в прикрепленном файле
Верстка
Нужно сверстать сайт, примерно 5 страничек.
Оставляйте заявки, кто готов приступить сейчас.
Сделать нужно к утру. Макеты по запросу.
Покажу их в ЛС.
Заявки фрилансеров
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