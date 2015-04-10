Верстка на Битрикс

Нужно сделать верстку внутри модуля Адаптивного динамического слайдера на сайте http://goo.gl/06Wj6o - модуль внутри выглядит так http://prntscr.com/6rxiqz . Мне нужно чтобы выводились слайды вот такие http://prntscr.com/6rxiur с эффектом как сверху на главной странице этого сайта http://goo.gl/xtG4I8 - т.е. динамическое появление отдельных элементов - цена должна писаться текстом, чтобы менять ее легко.

Настроить нужно 3 слайда - все состоят из одинаковых элементов