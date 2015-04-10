"Допиливание" страниц сайта Wordpress

$110
  1. Биржа фриланса
  2. HTML-верстка
Закрыт6 заявок177 просмотров

ru.fwtusa.com

Необходимо сделать дизайн-верстку отдельных страниц сайта + добавить небольшие поправки в существующие элементы.

ТЗ в приложенном файле.

Рассмотрим ваши предложения по цене и срокам.

Спасибо.

WordPress
10 лет назад
capplaneta
Александр 
40 лет
14 лет в сервисе
Был
год назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

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