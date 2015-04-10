ru.fwtusa.com Необходимо сделать дизайн-верстку отдельных страниц сайта + добавить небольшие поправки в существующие элементы. ТЗ в приложенном файле. Рассмотрим ваши предложения по цене и срокам. Спасибо.
Лэндинг для услуг по регистрации юрлиц. Дизайн и верстка.
Необходимо создать дизайн лендинга для услуг по регистрации юрлиц и ип, с последующей версткой.
Дизайн должен предусматривать размещение периодических акций, бонусов? "горячих" предложений и т.п.
Приветствуется создание на CMS Wordpress/Joomla
Стиль: бизнесс, деловой
Цветовая гамма: сине-голубая.
Графика: высококачественные фотографии, комп.графика, 3D, анимация (в разумных пределах), яркие цвета
Интерактив: формы обратной связи, онлайн консультант (способы реализации обсуждаемы).
Все, кто заинтересован, оставляем ценовое предложение и примеры своих работ.
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