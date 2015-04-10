Лэндинг для услуг по регистрации юрлиц. Дизайн и верстка.

Нам нужно переверстать шаблоны сайта www.shkaffkupe.ru — он должен стать адаптивным. Когда-то мы начинали это делать, но не закончили. И на некоторых страницах поменялась структура. В итоге, сейчас у нас есть набор незавершённых шаблонов, которые ...