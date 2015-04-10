Верстка главной страницы

Есть макет главной страницы сайта в PSD. Нужна качественная адаптивная верстка (блочная), минимальным чистым кодом, ширина от 300 пикселей, все картинки SVG уже готовы, проверять на https://developers.google.com/speed/pagespeed/insights/ нужно все условия выполнить по максимому что касается верстки. Пишите если есть качественное портфолио и время сверстать оперативно. Скрин вышлю при обсуждении. Пишите цену и срок.