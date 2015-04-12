Добрый день. Необходима верстка блока с фильтрами. Блок будет выглядеть так: http://clip2net.com/s/3fY4xTo . Логику работы берем с http://www.lamoda.ru/. При клике выдаем вслывашку. Во всплывашке выбираем значения. Плашка меняет свой вид на темный, с возможностью ...
Сверстать рекламный блок
Добрый день.
Надо сверстать горизонтальный блок имитирующий рекламу Яндекс.Директ. Макеты тут - https://yadi.sk/d/4f4fjulSfwP2S . Макет в файле - отступы, во втором файле варианты иконок (15 шт)
Верстка резиновая, сайт тянется. Верстайте на основе данной страницы - http://www.webmath.ru/poleznoe/formules_1_2.php
Надо сверстать блок + 15 вариантов иконок.
Жду цену и срок.
Заявки фрилансеров
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