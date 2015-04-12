Сверстать рекламный блок

  1. Биржа фриланса
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Закрыт7 заявок235 просмотров

Добрый день.

Надо сверстать горизонтальный блок имитирующий рекламу Яндекс.Директ. Макеты тут - https://yadi.sk/d/4f4fjulSfwP2S . Макет в файле - отступы, во втором файле варианты иконок (15 шт)

Верстка резиновая, сайт тянется. Верстайте на основе данной страницы - http://www.webmath.ru/poleznoe/formules_1_2.php

Надо сверстать блок + 15 вариантов иконок.

Жду цену и срок.

PHP
10 лет назад
Fliric
36 лет
15 лет в сервисе
Был
год назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

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