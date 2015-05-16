Вёрстка страницы под мобильные платформы

$15
  1. Биржа фриланса
  2. HTML-верстка
Завершен1 заявка97 просмотров

Нужно сверстать одну страничку.

10 лет назад
serserniks
Сергей 
39 лет
12 лет в сервисе
Был
8 лет назад

Выбранный исполнитель

Dmitriy88
Дмитрий 
37 лет
10 лет в сервисе
Был
8 лет назад
10 лет назад
$15
2 дня
Всё отлично, качественно, оперативно
Отличный заказчик, рекомендую!

Заявки фрилансеров

Dmitriy88
Дмитрий 
37 лет
10 лет в сервисе
Был
8 лет назад
10 лет назад

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