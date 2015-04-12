Верстка шаблона WordPress

$100
  1. Биржа фриланса
  2. HTML-верстка
Закрыт13 заявок209 просмотров

Для верстки шаблона WordPress и его адаптивной версии требуется верстальщик, который быстро и квалифицированно сможет выполнить работу.

Цена выполнения работы приблизительная.

WordPress
10 лет назад
argola
43 года
11 лет в сервисе
Была
4 года назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

  • Похожие заказы

  • Сверстать рекламный блок

    Добрый день. Надо сверстать горизонтальный блок имитирующий рекламу Яндекс.Директ. Макеты тут - https://yadi.sk/d/4f4fjulSfwP2S . Макет в файле - отступы, во втором файле варианты иконок (15 шт) Верстка резиновая, сайт ...

    PHP
    HTML-верстка7 заявок
    Закрыт
    10 лет назад

  • Заверстать блок с фильтрами

    Добрый день. Необходима верстка блока с фильтрами. Блок будет выглядеть так: http://clip2net.com/s/3fY4xTo . Логику работы берем с http://www.lamoda.ru/. При клике выдаем вслывашку. Во всплывашке выбираем значения. Плашка меняет свой вид на темный, с возможностью ...

    HTML-верстка1 заявка
    Закрыт
    10 лет назад

  • Верстка сайта

    Доброго времени суток, Уважаемые Фрилансеры! Необходимо сверстать сайт по готовым PSD макетам, а так же «натянуть» сайт на CMS (WordPress - предпочтительно, Joomla или CMS собственной разработки). Всего на сайте 3 типовых ...

    JoomlaWordPress
    HTML-верстка25 заявок
    Закрыт
    10 лет назад

  • Сверстать шаблон для MODX

    Необходимо сверстать шаблон для MODX revolution последней версии на основе готового макета(psd по слоям). Кроссбраузерно. Резиново.

    MODX
    HTML-верстка7 заявок
    Закрыт
    10 лет назад

  • Адаптивная верстка сайта-одностраничника с элементами паралакса

    $100

    Нужно сверстать сайт-одностраничник. Сайт с адаптивной версткой. На нем притсутствуют элементы паралакса. Дизайн предоставлю в формате .PSD. Отдельно для десктопного разрешения и для мобильных. ...

    HTML-верстка1 исполнитель
    Завершен
    10 лет назад