Необходима корректная верска главной страницы

$25
  1. Биржа фриланса
  2. HTML-верстка
Завершен2 заявки99 просмотров

Здравствуйте!

Нужно корректно сделать верстку главной страницы сайта vsetreningi.kz

При уменьшении размера экрана вылазиет правый блок а при высоком разрешении справа остается пустое пространство

Нужно грамотно сверстать из того что есть.

Жду предложения верстальщиков.

С Уважением

ВИталий

10 лет назад
mr-diamant
Виталий 
39 лет
15 лет в сервисе
Был
7 месяцев назад

Выбранный исполнитель

sha9
34 года
11 лет в сервисе
Был
7 месяцев назад
10 лет назад
$25
1 день
Очень профессионально справились со своей задачей. Верстка получилась адаптивная и качественная. Моя благодарность и рекомендации. Удачи в бизнесе ребята!
Моментальная оплата и четкое представление что нужно сделать. Рекомендую заказчика, с ним можно работать без предоплаты. Приятный в общении человек.

Заявки фрилансеров

sha9
34 года
11 лет в сервисе
Был
7 месяцев назад
10 лет назад

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