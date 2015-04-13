Верстка, натяжка магазина на CS-Cart

  1. Биржа фриланса
  2. HTML-верстка
Закрытнет заявок101 просмотр

Требуется адаптивная верстка и натяжка магазина CS-Cart.

Дизайн, функционал и тематика товара аналогично myfresh точка ru

Необходима работа "под ключ".

Отличное знание и наличие в портфолио работ с этим движком очень-очень желательно.

Просьба указывать цену и сроки

10 лет назад
amg360
41 год
15 лет в сервисе
Был
2 года назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

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