Необходимо сверстать лендинг. Требования Кросбраузерно валидно. Контентая часть фиксированная остальное на весь экран. Не адаптив но должна верстка на мобилах не разваливатся Особенности Из особенностей ничего ...
Верстка темы для Wordpress
Пояснения по дизайну
1. Товары - стандартные посты Вордпресса, Имеющие категории 2-х уровней.
Остальное вроде понятно по дизайну. Если будут вопросы пишите.
Дизайн здесь https://cloud.mail.ru/public/5e9661833576/Final%20design.psd
Заявки фрилансеров
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