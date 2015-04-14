Добрый день! Есть сверстанный макет https://dl.dropboxusercontent.com/u/48762528/potolok/index.html Его нужно натянуть на Вордпресс. Бюджет 500р По срокам - желательно сегодня
Требуеться верстка +натяжка
Необходимо сверстать и натянуть дизайн на самописный движок. Движок простой.
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