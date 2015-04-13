Есть верстка. Нужно натянуть на Wordpress

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Закрыт5 заявок183 просмотра

Добрый день!

Есть сверстанный макет https://dl.dropboxusercontent.com/u/48762528/potolok/index.html

Его нужно натянуть на Вордпресс.

Бюджет 500р

По срокам - желательно сегодня

WordPress
10 лет назад
delon
35 лет
18 лет в сервисе
Был
3 года назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

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