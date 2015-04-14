Адаптивная верстка 5 страниц

  1. Биржа фриланса
  2. HTML-верстка
Закрыт10 заявок203 просмотра

Всё написано в ТЗ. Эскизы в архиве.

upd. обновил чуть ТЗ и добавил в эскизы 5ю страничку.

10 лет назад
Screamster
Андрей 
42 года
13 лет в сервисе
Был
4 года назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

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