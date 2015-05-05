Сверстать страницы

$10
  1. Биржа фриланса
  2. HTML-верстка
Завершен2 заявки201 просмотр

Значит сайт проекта http://bit.ly/1EyrVwn

(CMS Wordpress)

необходимо сверстать эти страницы под мой дизайн, естественно без шапки и подвала

1 http://bit.ly/1EysdmX

2 http://bit.ly/1FQ20zb

3 http://bit.ly/1O9MGze

4 http://bit.ly/1aNRspv

5 http://bit.ly/1IZuCX4

6 http://bit.ly/1EysBSD

Пример уже сверстанной мною страницы

http://bit.ly/1FKyVIe (велосипед не изобретал, просто в админке создал страницу и с помощью плагина visual composer wordpress (типа визивиг) создал блочную страницу)

I - интересует реализация тоже через создание страницы в админке

II - на крайняк просто готовые html страницы с этим функционалом

HTMLWordPress
10 лет назад
id26327371
Александр 
31 год
14 лет в сервисе
Был
год назад

Выбранный исполнитель

teddy_
Алла 
32 года
12 лет в сервисе
Была
8 лет назад
127 отзывов(-4)
10 лет назад
$10
3 дня
всё ок
Четкое ТЗ, оплата своевременная

Заявки фрилансеров

teddy_
Алла 
32 года
12 лет в сервисе
Была
8 лет назад
127 отзывов(-4)
10 лет назад

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