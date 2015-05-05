Здравствуйте! Есть верстка чека который должен приходить в письме. Нужно поправить корректное отображение + прописать стили для печати (повторюсь чек готов его нужно только поправить + готова принт версия но нужно сделать, так чтоб чек ...
Сверстать страницы
Значит сайт проекта http://bit.ly/1EyrVwn
(CMS Wordpress)
необходимо сверстать эти страницы под мой дизайн, естественно без шапки и подвала
Пример уже сверстанной мною страницы
http://bit.ly/1FKyVIe (велосипед не изобретал, просто в админке создал страницу и с помощью плагина visual composer wordpress (типа визивиг) создал блочную страницу)
I - интересует реализация тоже через создание страницы в админке
II - на крайняк просто готовые html страницы с этим функционалом
Выбранный исполнитель
Заявки фрилансеров
Похожие заказы
- HTML-верстка2 заявкиЗакрыт10 лет назад
Нужно сверстать шаблон под Joomla. Скриншоты прикрепил. Можно ориентироваться на шаблон: YT-Organic. (http://web-creator.org/yootheme/yt-organic.html). Либо с нуля,как вам удобно.HTML-верстка7 заявокЗакрыт10 лет назад
- $20
Верстка макета задание в приложениеHTML-верстка2 заявкиЗакрыт10 лет назад
Требуется сегодня (сразу приступив к выполнению задания) сверстать страничку лендинга. Скриншот макета - http://prntscr.com/6tk1ii . Просьба в заявках обозначить стоимость и время, до которого сегодня сможете сверстать этот макет (при условии подтверждения заказа ...HTML-верстка1 исполнительЗавершен10 лет назад
- $250
Необходимо сверстать и натянуть дизайн на самописный движок. Движок простой.HTML-верстка17 заявокЗакрыт10 лет назад
Добрый день! Есть сверстанный макет https://dl.dropboxusercontent.com/u/48762528/potolok/index.html Его нужно натянуть на Вордпресс. Бюджет 500р По срокам - желательно сегодняHTML-верстка5 заявокЗакрыт10 лет назад
Добрый день уважаемые фрилансеры. Нужно сделать новую мобильную версию сайта по приемлемым срокам и стоимости. Работать требуется сообща, т.к. первым делом меня интересует качество исполнения и качество отображения на мобильных устройствах. ...HTML-верстка8 заявокЗакрыт10 лет назад
Добрый день! Необходимо качественно и кросплаформенно сверстать лендинг Напишите цену и сроки.HTML-верстка32 заявкиЗакрыт10 лет назад
Привет! Есть верстка akotov.ru/works/remont/ Нужно переделать сайт под макет (макет в аттаче). Есть PSD с исходниками макета От вас сроки и стоимость за работу. Моментальная оплата удобным для ...HTML-верстка1 исполнительЗавершен10 лет назад