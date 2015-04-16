Есть отрисованый в 3D план территории санатория (исходный файл в формате psd, где каждый объект, нуждающийся в анимации лежит отдельным слоем). Ссылка на эскиз и перечень объектов (однако, ракурс в файле для работы будет другим) ...
Адаптивный дизайн 1 страницы
Приветствую
Есть страница у которой шапка и три колонки. Шапка состоит из двух блоков: картинка-название и меню.
Сейчас медиа-запросы прячут одну или две колонки в зависимости от разрешения экрана.
Нужно :
1 Доработать шапку, чтобы она уменьшалась в зависимости от размера экрана.
Блок с картинкой должен сжиматься по ширине.
Меню должно преврщаться в две строки.
2
- который находится в левом сайдбаре, при самом маленьком разрешении должен выводиться в одну строку над центральной колонкой.
3 Изменить размеры всех текстов с px на rem.
Размеры подобрать, чтобы было хорошо видно на гаджетах.
Оплата фиксированная - 1000 рублей(через ВМ).
Оплата по факту выполнения!
Пожалуйста, если Вы мне не доверяете, не откликайтесь, тк я не готов делать предоплату, а потом ожидать, когда у исполнителя появится время. Спасибо за понимание.
Кого заинтересует, отправлю ссылку на страницу.
Выбранный исполнитель
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