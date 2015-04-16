Адаптивный дизайн 1 страницы

Приветствую

Есть страница у которой шапка и три колонки. Шапка состоит из двух блоков: картинка-название и меню.

Сейчас медиа-запросы прячут одну или две колонки в зависимости от разрешения экрана.

Нужно :

1 Доработать шапку, чтобы она уменьшалась в зависимости от размера экрана.

Блок с картинкой должен сжиматься по ширине.

Меню должно преврщаться в две строки.

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