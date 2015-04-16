Адаптивный дизайн 1 страницы

$20
  1. Биржа фриланса
  2. HTML-верстка
Завершен10 заявок208 просмотров

Приветствую

Есть страница у которой шапка и три колонки. Шапка состоит из двух блоков: картинка-название и меню.

Сейчас медиа-запросы прячут одну или две колонки в зависимости от разрешения экрана.

Нужно :

1 Доработать шапку, чтобы она уменьшалась в зависимости от размера экрана.

Блок с картинкой должен сжиматься по ширине.

Меню должно преврщаться в две строки.

2

    который находится в левом сайдбаре, при самом маленьком разрешении должен выводиться в одну строку над центральной колонкой.

    3 Изменить размеры всех текстов с px на rem.

    Размеры подобрать, чтобы было хорошо видно на гаджетах.

    Оплата фиксированная - 1000 рублей(через ВМ).

    Оплата по факту выполнения!

    Пожалуйста, если Вы мне не доверяете, не откликайтесь, тк я не готов делать предоплату, а потом ожидать, когда у исполнителя появится время. Спасибо за понимание.

    Кого заинтересует, отправлю ссылку на страницу.

10 лет назад
for_art
Антон 
45 лет
12 лет в сервисе
Был
3 года назад

Выбранный исполнитель

optimist87
Виктор 
37 лет
10 лет в сервисе
Был
2 года назад
10 лет назад
$20
1 день
Виктор выдерживает обещанные сроки, лично для меня это очень важно. Рекомендую
Антон хороший заказчик, задание дал ясное, оплатил мгновенно! Рекомендую!

Заявки фрилансеров

optimist87
Виктор 
37 лет
10 лет в сервисе
Был
2 года назад
10 лет назад

  • Похожие заказы

  • Создание интерактивного плана территории из дизайна заказчика

    Есть отрисованый в 3D план территории санатория (исходный файл в формате psd, где каждый объект, нуждающийся в анимации лежит отдельным слоем). Ссылка на эскиз и перечень объектов (однако, ракурс в файле для работы будет другим) ...

    HTMLJava
    HTML-верстка1 исполнитель
    Завершен
    10 лет назад

  • Разметить ссылки на рисунке

    создать страницу с кодом - чтобы части рисунка вели на опред. адреса адреса поменяю потом куда надо сам по аналогии с http://shpargalkablog.ru/2015/02/several-references-in-the-picture.html на рисунке необходимо разметить 12 цветов которые по окружности - ...

    HTML-верстка11 заявок
    Закрыт
    10 лет назад

  • Верстка страницы

    $30

    Сверстать страницу, подключить jQuery-плагин Selectize.js для оформления селектов. Небольшие комментарии к проекту и psd предоставлю выбранному исполнителю.

    jQuery
    HTML-верстка1 исполнитель
    Завершен
    10 лет назад

  • Сверстать страницы

    $10

    Значит сайт проекта http://bit.ly/1EyrVwn (CMS Wordpress) необходимо сверстать эти страницы под мой дизайн, естественно без шапки и подвала 1 http://bit.ly/1EysdmX 2 http://bit.ly/1FQ20zb 3 http://bit.ly/1O9MGze 4 http://bit.ly/1aNRspv ...

    HTMLWordPress
    HTML-верстка1 исполнитель
    Завершен
    10 лет назад

  • Верстка HTML письма

    Здравствуйте! Есть верстка чека который должен приходить в письме. Нужно поправить корректное отображение + прописать стили для печати (повторюсь чек готов его нужно только поправить + готова принт версия но нужно сделать, так чтоб чек ...

    HTML
    HTML-верстка2 заявки
    Закрыт
    10 лет назад

  • Верстка лендинга

    Требуется сегодня (сразу приступив к выполнению задания) сверстать страничку лендинга. Скриншот макета - http://prntscr.com/6tk1ii . Просьба в заявках обозначить стоимость и время, до которого сегодня сможете сверстать этот макет (при условии подтверждения заказа ...

    HTML-верстка1 исполнитель
    Завершен
    10 лет назад