создать страницу с кодом - чтобы части рисунка вели на опред. адреса адреса поменяю потом куда надо сам по аналогии с http://shpargalkablog.ru/2015/02/several-references-in-the-picture.html на рисунке необходимо разметить 12 цветов которые по окружности - ...
Создание интерактивного плана территории из дизайна заказчика
Есть отрисованый в 3D план территории санатория (исходный файл в формате psd, где каждый объект, нуждающийся в анимации лежит отдельным слоем). Ссылка на эскиз и перечень объектов (однако, ракурс в файле для работы будет другим) https://drive.google.com/file/d/0B7dylav1_Z7SNXo5eFEwWkZ2T0FzOXhnbU54YkNNNTl6WWxZ/view?usp=sharing
Задача сделать файл для вставки на html-страницах сайта с анимированным планом территории санатория. При наведении объекты должны выделяться цветом и немного приближаться, также при наведении на объект должно появляться его название. По клику пользователь должен перенаправляться на соотв. объекту страницу сайта (названия объектов и ссылки указаны в эскизе).
Готов рассмотреть ваши предложения по технической стороне реализации flash, java... (ваши варианты). В заявке также желательно указать вашу цену за эту работу.
Выбранный исполнитель
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