Создание интерактивного плана территории из дизайна заказчика

  1. Биржа фриланса
  2. HTML-верстка
Завершен2 заявки135 просмотров

Есть отрисованый в 3D план территории санатория (исходный файл в формате psd, где каждый объект, нуждающийся в анимации лежит отдельным слоем). Ссылка на эскиз и перечень объектов (однако, ракурс в файле для работы будет другим) https://drive.google.com/file/d/0B7dylav1_Z7SNXo5eFEwWkZ2T0FzOXhnbU54YkNNNTl6WWxZ/view?usp=sharing

Задача сделать файл для вставки на html-страницах сайта с анимированным планом территории санатория. При наведении объекты должны выделяться цветом и немного приближаться, также при наведении на объект должно появляться его название. По клику пользователь должен перенаправляться на соотв. объекту страницу сайта (названия объектов и ссылки указаны в эскизе).

Готов рассмотреть ваши предложения по технической стороне реализации flash, java... (ваши варианты). В заявке также желательно указать вашу цену за эту работу.

HTMLJava
10 лет назад
e_volchenko
Евгений 
45 лет
15 лет в сервисе
Был
3 дня назад

Выбранный исполнитель

DSkip
41 год
15 лет в сервисе
Был
2 года назад
10 лет назад
$50
2 дня
Сергей - профессионал в своем деле. Интерактивный план санатория выполнен с опережением сроков. С пониманием отнесся к небольшим доработкам к первоначальному заданию. Охотно консультирует. Буду обращаться.
Рекомендую Евгения, как внимательного и надёжного заказчика. В проекте возможна была некоторая вариативность и имелись свои особенности, тем не менее, все нюансы обсудили и достаточно быстро согласовали, это позволило выполнить поставленную задачу быстрее чем предполагалось. Также быстро решился и вопрос оплаты. Всегда приятно работать с заказчиком, когда всё происходит быстро и все довольны!

Заявки фрилансеров

DSkip
41 год
15 лет в сервисе
Был
2 года назад
10 лет назад

  • Похожие заказы

  • Разметить ссылки на рисунке

    создать страницу с кодом - чтобы части рисунка вели на опред. адреса адреса поменяю потом куда надо сам по аналогии с http://shpargalkablog.ru/2015/02/several-references-in-the-picture.html на рисунке необходимо разметить 12 цветов которые по окружности - ...

    HTML-верстка11 заявок
    Закрыт
    10 лет назад

  • Верстка страницы

    $30

    Сверстать страницу, подключить jQuery-плагин Selectize.js для оформления селектов. Небольшие комментарии к проекту и psd предоставлю выбранному исполнителю.

    jQuery
    HTML-верстка1 исполнитель
    Завершен
    10 лет назад

  • Сверстать страницы

    $10

    Значит сайт проекта http://bit.ly/1EyrVwn (CMS Wordpress) необходимо сверстать эти страницы под мой дизайн, естественно без шапки и подвала 1 http://bit.ly/1EysdmX 2 http://bit.ly/1FQ20zb 3 http://bit.ly/1O9MGze 4 http://bit.ly/1aNRspv ...

    HTMLWordPress
    HTML-верстка1 исполнитель
    Завершен
    10 лет назад

  • Верстка HTML письма

    Здравствуйте! Есть верстка чека который должен приходить в письме. Нужно поправить корректное отображение + прописать стили для печати (повторюсь чек готов его нужно только поправить + готова принт версия но нужно сделать, так чтоб чек ...

    HTML
    HTML-верстка2 заявки
    Закрыт
    10 лет назад

  • Верстка лендинга

    Требуется сегодня (сразу приступив к выполнению задания) сверстать страничку лендинга. Скриншот макета - http://prntscr.com/6tk1ii . Просьба в заявках обозначить стоимость и время, до которого сегодня сможете сверстать этот макет (при условии подтверждения заказа ...

    HTML-верстка1 исполнитель
    Завершен
    10 лет назад