Создание интерактивного плана территории из дизайна заказчика

Есть отрисованый в 3D план территории санатория (исходный файл в формате psd, где каждый объект, нуждающийся в анимации лежит отдельным слоем). Ссылка на эскиз и перечень объектов (однако, ракурс в файле для работы будет другим) https://drive.google.com/file/d/0B7dylav1_Z7SNXo5eFEwWkZ2T0FzOXhnbU54YkNNNTl6WWxZ/view?usp=sharing

Задача сделать файл для вставки на html-страницах сайта с анимированным планом территории санатория. При наведении объекты должны выделяться цветом и немного приближаться, также при наведении на объект должно появляться его название. По клику пользователь должен перенаправляться на соотв. объекту страницу сайта (названия объектов и ссылки указаны в эскизе).

Готов рассмотреть ваши предложения по технической стороне реализации flash, java... (ваши варианты). В заявке также желательно указать вашу цену за эту работу.