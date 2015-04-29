Верстка и программирование сайта

$150
  1. Биржа фриланса
  2. HTML-верстка
Завершен17 заявок250 просмотров

Необходимо сверстать и настроить сайт на движке. На данный момент есть дизайн главной страницы. Дизайн остальных страниц будет позже, вместо них структура страниц.

Материалы и ТЗ приложил

Бюджет 9000 рублей

10 лет назад
BulatFBR
Булат 
33 года
11 лет в сервисе
Был
2 года назад

Выбранный исполнитель

Zakrevskiy
Дмитрий 
38 лет
16 лет в сервисе
Был
месяц назад
10 лет назад
$150
5 дней
Работу выполнил. Что-то пришлось выполнять самому.
Все хорошо, но с постановкой задачи были проблемы: не было оговорено заполнение сайта контентом и еще некоторые мелочи, которые заказчик потом потребовал доделать. В остальном - все хорошо!

Заявки фрилансеров

Zakrevskiy
Дмитрий 
38 лет
16 лет в сервисе
Был
месяц назад
10 лет назад

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