Верстка сайта

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Закрытнет заявок83 просмотра

Анна, здравствуйте !!! Меня зовут Александр. Я из Минска. Я нашел вас через рraca.by, а потом попал сюда. У меня готов psd-макет сайта и сейчас его надо сверстать. Могли бы вы сделать эту работу ? Высылаю вам jpg-файлы для предварительного ознакомления. Если вас заинтересовало предложение, то сориентируйте, пожалуйста, по ценам и срокам. Спасибо !!! Жду вашего ответа на e-mail: [email protected] !!! Если вам удобнее звонить - мой мобильный телефон (8-029) 562-30-27. (можно звонить с 7.00 до 23.00 - я всегда на связи ).

10 лет назад
akela-wolf
Александр 
41 год
10 лет в сервисе
Был
10 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

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