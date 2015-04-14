Верстка сайта

Анна, здравствуйте !!! Меня зовут Александр. Я из Минска. Я нашел вас через рraca.by, а потом попал сюда. У меня готов psd-макет сайта и сейчас его надо сверстать. Могли бы вы сделать эту работу ? Высылаю вам jpg-файлы для предварительного ознакомления. Если вас заинтересовало предложение, то сориентируйте, пожалуйста, по ценам и срокам. Спасибо !!! Жду вашего ответа на e-mail: [email protected] !!! Если вам удобнее звонить - мой мобильный телефон (8-029) 562-30-27. (можно звонить с 7.00 до 23.00 - я всегда на связи ).