поменять отзывы на сайте , изменить название кампании на сайте , сделать правильно кнопку заказа и в вёрстке и указать куда вставлять ( яндекс метрику и црмку)
Сверстать блок отзыва на сайт
Нужно сверстать блок отзыва. см. прикрепленный файл.
Работы тут на часок.
Присылайте ваши предложения.
Заявки фрилансеров
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