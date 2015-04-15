Верстальщик с навыками дизайнера в небольшую веб-студию

$200
  1. Биржа фриланса
  2. HTML-верстка
Закрыт50 заявок677 просмотров

День добрый. В небольшую студию нужен верстальщик со знаниями веб-дизайнера.

Обязанности

Верстка полного цикла (с нуля). Т.е. вам выдаются psd макеты и ТЗ, и вам необходимо заверстать макеты согласно ТЗ.

Верстка не полного цикла, например существует проект в котором необходимо заверстать новый интерфейс

Верстка с применением BS

верстка по макетам

верстка демо интерфейса

Исправление уже существующей верстки

Обязательные(требуемые) базовые навыки

html

css

js (jquery)

Очень очень желательные навыки (эти предложения будут рассматриваться в первую очередь):

Знание photoshop и веб-дизайна (предоставить портфолио)

Не обязательные, но желательно обладать следующими навыкам, если вы ими не владеете то в процессе работы придется либо обучится самостоятельно, либо мы вас обучим:

html5

css3

Препроцессор Sass(Scss)

Методология SMACSS

Bootstrap2/3

Перед собеседованием вам будет выдано небольшое тз для проверки ваших навыков:

1. Сверстать 1 страницу на чистом CSS

2. Сверстать 1 страницу с применением bootstrap

Оплата: стартуем с 4000 - 4500 грн в месяц постепенно увеличивая сумму с ростом ваших навыков и общего пула заказов.

BootstrapCSSHTMLJavaScriptjQuerySASSSCSS
10 лет назад
emprio
37 лет
13 лет в сервисе
Был
9 лет назад

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