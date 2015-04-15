Нужно сверстать блок отзыва. см. прикрепленный файл. Работы тут на часок. Присылайте ваши предложения.
Верстальщик с навыками дизайнера в небольшую веб-студию
День добрый. В небольшую студию нужен верстальщик со знаниями веб-дизайнера.
Обязанности
Верстка полного цикла (с нуля). Т.е. вам выдаются psd макеты и ТЗ, и вам необходимо заверстать макеты согласно ТЗ.
Верстка не полного цикла, например существует проект в котором необходимо заверстать новый интерфейс
Верстка с применением BS
верстка по макетам
верстка демо интерфейса
Исправление уже существующей верстки
Обязательные(требуемые) базовые навыки
html
css
js (jquery)
Очень очень желательные навыки (эти предложения будут рассматриваться в первую очередь):
Знание photoshop и веб-дизайна (предоставить портфолио)
Не обязательные, но желательно обладать следующими навыкам, если вы ими не владеете то в процессе работы придется либо обучится самостоятельно, либо мы вас обучим:
html5
css3
Препроцессор Sass(Scss)
Методология SMACSS
Bootstrap2/3
Перед собеседованием вам будет выдано небольшое тз для проверки ваших навыков:
1. Сверстать 1 страницу на чистом CSS
2. Сверстать 1 страницу с применением bootstrap
Оплата: стартуем с 4000 - 4500 грн в месяц постепенно увеличивая сумму с ростом ваших навыков и общего пула заказов.
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