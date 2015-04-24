Сделать сайт на OpenCart мобильными (google mobile friendly)

$30
  1. Биржа фриланса
  2. HTML-верстка
Завершен2 заявки155 просмотров

Необходимо сайт http://cabel-opt.com.ua/ оптимизировать для мобильных устройств, чтобы сервис гугла — https://www.google.com/webmasters/tools/mobile-friendly/?hl=ru выдавал положительный результат.

Инструкцию сам сервис пишет, нужно доработать эти моменты по вёрстке.

Opencart
10 лет назад
dmitry_kirpach
Дмитрий 
37 лет
11 лет в сервисе
Был
8 лет назад

Выбранный исполнитель

optimist87
Виктор 
37 лет
10 лет в сервисе
Был
2 года назад
10 лет назад
$35
2 дня
Человек слова - сказал сделал. Никаких проблем в общении не было. Однозначно советую, видно что это профессионал своего дела.
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Заявки фрилансеров

optimist87
Виктор 
37 лет
10 лет в сервисе
Был
2 года назад
10 лет назад