сверстать простую страницу less обязательно задача: Есть верстка других страниц (по сути есть хэдер и футер), надо сверстать центр ( http://joxi.ru/vDr8XOPSEMopr6 ) и встроить футер и хэдер готовый, сохранив наследие. Less обязательно!, ...
Сверстать фон сайта джумла
Нужно сверстать фон сайта как на примере zakaz-dom.ru Ваши цены?
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