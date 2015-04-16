Адаптивная верстка работающего сайта (1 шаблон)

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Закрыт6 заявок182 просмотра

Адаптировать сайт http://home-master.kiev.ua/ под мобильные и планшеты (1 шаблон на всех страницах).

ТЗ вот такое составили, возможно, предложите что-то еще (у нас - первый опыт):

http://catcut.net/Pp4

10 лет назад
alex_shamis
Алексей 
38 лет
13 лет в сервисе
Был
6 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров