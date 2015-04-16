2. Откорректировать ошибку Сортировать по возрасту - перепутаны 2-я и 3-я буквы.
Адаптивная верстка работающего сайта (1 шаблон)
Адаптировать сайт http://home-master.kiev.ua/ под мобильные и планшеты (1 шаблон на всех страницах).
ТЗ вот такое составили, возможно, предложите что-то еще (у нас - первый опыт):
Заявки фрилансеров
Похожие заказы
- HTML-верстка1 исполнительЗавершен10 лет назад
- $30
Необходимо сайт http://cabel-opt.com.ua/ оптимизировать для мобильных устройств, чтобы сервис гугла — https://www.google.com/webmasters/tools/mobile-friendly/?hl=ru выдавал положительный результат. Инструкцию сам сервис пишет, нужно доработать эти моменты по вёрстке.Завершен10 лет назад
- $40
Необходимо сверстать лендинг. - Высота ~3500px. - Дизайн в стиле флэт => макет не сильно сложный - В прикрепленном файле - пример, макет - исполнителю ...Завершен10 лет назад
В html реализовать окно подпискиHTML-верстка14 заявокЗакрыт10 лет назад
Структура диз одна, меняется только подложка на 9 доменах, так как 9 направлениях. так же 1 основной сайт.где предоставлены все направления ссылками, на направления под домен определенную услугу. так же ...HTML-верстка9 заявокЗакрыт10 лет назад
http://ecoolgino.ru/eko-olgino/eko-villadzh Дается примерно такая же карта в автокаде, делаете подложку и "анимация" с ценами и сотками. Можно как в примере или другим образом, выслушаю предложения. Встраиваться будет в систему управления. Желательно, чтобы ...HTML-верстканет заявокЗакрыт10 лет назад
Есть сайт, на melbis. Нужна мобильная версия сайта.HTML-верстка6 заявокЗакрыт10 лет назад
http://komforta.biz/ru/ 1. В выпадающее меню добавить 2 новые коллекции 2. активный пункт меню должен подсвечиваться - быть выделен цветомЗавершен10 лет назад
- $40
Имеется шаблон сайта, разработанный без использования CMS. Все элементы каталога описаны лишь в Index (то есть нет БД). Требуется добавить БД и возможность авторизации (необходимо разграничение прав). Имеется несколько вариантов решения. 1) внедрить ...HTML-верстка3 заявкиЗакрыт10 лет назад
- $100
Хостинг и CMS настроены, дизайн в PSD, его надо натянуть на сайт. Задача элементарная, 1 день работы.HTML-верстка15 заявокЗакрыт10 лет назад