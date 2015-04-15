Перевести из автокада и сделать анимацию на подобии

http://ecoolgino.ru/eko-olgino/eko-villadzh

Дается примерно такая же карта в автокаде, делаете подложку и "анимация" с ценами и сотками. Можно как в примере или другим образом, выслушаю предложения. Встраиваться будет в систему управления. Желательно, чтобы правилась быстро, если будете делать не по аналогии с примером.

В сплывающем окне добавить стоимость и статус: продано, не продано.

Выслушаю иные предложения по реализации.