Перевести из автокада и сделать анимацию на подобии

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Закрытнет заявок94 просмотра

http://ecoolgino.ru/eko-olgino/eko-villadzh

Дается примерно такая же карта в автокаде, делаете подложку и "анимация" с ценами и сотками. Можно как в примере или другим образом, выслушаю предложения. Встраиваться будет в систему управления. Желательно, чтобы правилась быстро, если будете делать не по аналогии с примером.

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Выслушаю иные предложения по реализации.

AutoCAD
10 лет назад
webseodmin
Митрий 
42 года
17 лет в сервисе
Был
8 лет назад

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