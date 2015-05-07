Верстка Лендинга, в течение 2-3 дней

$40
  1. Биржа фриланса
  2. HTML-верстка
Завершен26 заявок283 просмотра

Необходимо сверстать лендинг.

- Высота ~3500px.

- Дизайн в стиле флэт => макет не сильно сложный

- В прикрепленном файле - пример, макет - исполнителю

- Макет в PSD, удобен для верстки

- За голую верстку - $30

- За верстку + оживление формы, счетчика, слайдера - 40$

Заказы есть регулярно!

10 лет назад
Oldschl
Павел 
36 лет
13 лет в сервисе
Был
месяц назад

Выбранный исполнитель

farmazone
Василь 
29 лет
11 лет в сервисе
Был
5 лет назад
120 отзывов(-5)
10 лет назад
$35
2 дня
Редкий исполнитель, сделавший все точно в срок и практически без правок. Однозначно рекомендую сотрудничество
Денис - надежный, вежливый заказчик. Несмотря на то что работали первый раз - сразу установилось доверие и взаимопонимание. По работе, оплате, контакту - всё отлично! Понравилось работать с Денисом, буду рад продолжить! Спасибо!

Заявки фрилансеров

farmazone
Василь 
29 лет
11 лет в сервисе
Был
5 лет назад
120 отзывов(-5)
10 лет назад