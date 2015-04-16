Сайт: dvzaim.digitalppl.ru/ нв 1c-bitrix В браузере IE 8 съезжает верстка dropmefiles.com/NNWzt. Нужно поправить. Жду ваши цены и сроки.
Верстка шаблона для wordpress
Здравствуйте. Нужно сверстать из psd шаблон для сайта под wordpress. Указывайте ваши цены и портфолио пожалуйста!
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