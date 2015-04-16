Сверстать дизайн и установить на сайт WP

  1. Биржа фриланса
  2. HTML-верстка
Закрыт14 заявок244 просмотра

Доброго времени.

Есть сайт (http://expert-as.ru/). Решили обновить дизайн.

Есть два варианта - либо сделать с ноля либо переделать существующий (предложите).

Функционал:

раздел статей (с категориями)

каталог проектов (с категориями)

фотогалерея с альбомами.

сервис онлайн расчета

контакты с формой обратной связи и я.картой

На главной странице отзывы должны прокручиваются стрелками и при нажатии увеличиваться (в один размер) (по умолчанию они располагаются на отдельной странице) и перелистываться

Страница проектирование - проекты должны прокручиваются стрелками и при нажатии увеличиваются (в один размер) и перелистываться + ссылка на увеличенной картинке смотреть полностью (с переходом на страницу проекта)

Экспертиза: фото строительного брака должны прокручиваются стрелками и при нажатии увеличиваются (в один размер).

При наведении на иконки они должны менять цвет.

Справа сделать кнопку "вверх"

Кнопка получить консультацию: всплывающее окно с формой.

Сделать возможность редактировать текст из админки.

На вопросы отвечу, пишите.

Предложите стоимость (в рублях) и сроки.

WordPress
10 лет назад
rusich86
Алексей 
40 лет
12 лет в сервисе
Был
3 года назад

Выбранный исполнитель

creativeden
Денис 
33 года
10 лет в сервисе
Был
8 лет назад
10 лет назад
$150
4 дня
Это первый мой отрицательный отзыв. Категорически рекомендую не сотрудничать с Денисом – взял аванс и не выполнил работу. Денис не совсем адекватный человек, наверное, в силу своей молодости. Позволяет себе хамство в общении: сравнение с «бабой» и «малолеткой»; общение матом - это нормальный стиль его общения (это при условии корректных замечаний на то, что сроки затянуты). Со своей стороны оплатил аванс 50%, дал все доступы и подробное ТЗ. Деньги вернуть за невыполненную работу отказывается. Постоянно упрекает в моей неадекватности, ссылаясь что я не в себе) На данной площадке я заказываю услуги уже почти два года и за все время сотрудничества ни одного отрицательного отзыва в плане моей неадекватности и платежеспособности. На повторную просьбу вернуть часть аванса начал угрожать плохим отзывом и репутацией. Ждать разрешения вопросов не стал и опубликовал заказ заново. На сегодняшний день получил готовый сайт без лишних проблем. Сроки по проекту сорваны: договаривались на 4 дня (сделка заключена 17.04.2015). На 07.05.2015 года был представлен отчет об устранении ошибок, но ошибки исправлены частично. Буду просить администрацию сервиса заблокировать его аккаунт либо ходатайствовать о возврате уплаченного аванса. Вся переписка сохранена, при необходимости могу предоставить выписки и скрины.

Заявки фрилансеров

creativeden
Денис 
33 года
10 лет в сервисе
Был
8 лет назад
10 лет назад

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