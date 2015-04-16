Сверстать дизайн и установить на сайт WP

Доброго времени.

Есть сайт (http://expert-as.ru/). Решили обновить дизайн.

Есть два варианта - либо сделать с ноля либо переделать существующий (предложите).

Функционал:

раздел статей (с категориями)

каталог проектов (с категориями)

фотогалерея с альбомами.

сервис онлайн расчета

контакты с формой обратной связи и я.картой

На главной странице отзывы должны прокручиваются стрелками и при нажатии увеличиваться (в один размер) (по умолчанию они располагаются на отдельной странице) и перелистываться

Страница проектирование - проекты должны прокручиваются стрелками и при нажатии увеличиваются (в один размер) и перелистываться + ссылка на увеличенной картинке смотреть полностью (с переходом на страницу проекта)

Экспертиза: фото строительного брака должны прокручиваются стрелками и при нажатии увеличиваются (в один размер).

При наведении на иконки они должны менять цвет.

Справа сделать кнопку "вверх"

Кнопка получить консультацию: всплывающее окно с формой.

Сделать возможность редактировать текст из админки.

На вопросы отвечу, пишите.

Предложите стоимость (в рублях) и сроки.