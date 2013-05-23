workseo

Иванов workseo

 
44 года
12 лет на фриланс-бирже
Был
11 лет назад
Описание профиля отсутствует
недостаточно оценок
недостаточно рекомендаций
нет выплат фрилансерам
100%
заказов с исполнителем
нет постоянных исполнителей
нет безопасных платежей

Отзывы фрилансеров

VolkOFF_new
Иван 
34 года
17 лет в сервисе
Был
4 месяца назад
$250
10 баллов
11 лет назад
Генератор отчетов для SEO-компании из API Метрики
Четкое ТЗ, своевременная оплата, все отлично!
Все супер! Качество сроки и понимание сути задачи Реализация тоже на высоте
Ответный отзыв
cypher0909
Равиль 
36 лет
13 лет в сервисе
Был
год назад
$16
10 баллов
11 лет назад
Прикрутить CAPTCHA к сайту на DLE
DLE
Очень доволен сотрудничеством. Работа выполнена и оплачена.
Ok
Ответный отзыв
akella1900
Виталий 
50 лет
12 лет в сервисе
Был
5 лет назад
$6
10 баллов
12 лет назад
Скопировать калькулятор
Всегда на связи, оплата мгновенно после проверки работы. Рекомендую как заказчика.
Все быстро :)
Ответный отзыв
KrasIT
42 года
18 лет в сервисе
Была
3 года назад
$80
10 баллов
12 лет назад
Калькулятор выбора способа продвижения сайта
JavaScriptMySQLPHP
От работы остались только положительны впечатления ;)
Гут
Ответный отзыв
dema8912
Дмитрий 
35 лет
17 лет в сервисе
Был
7 лет назад
$100
10 баллов
12 лет назад
Доработка сайта интернет-магазина s-caffe.ru
Joomla
Все как обычно на высоте - грамотное ТЗ, оперативные ответы на вопросы, оплата сразу же по завершению проекта. Рекомендую, как отличного заказчика.
Дмитрий выполнил работу отлично! Раньше срока, помог разобраться в админке, подправил кое-что после завершения проекта. Будем работать дальше.
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