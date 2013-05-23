Суть задачи: Автоматизировать сбор и генерацию отчётов для клиентов сео компании. Данные будут использоваться из двух сервисов: seopult.ru и Яндекс.Метрика и генерироваться в PDF файл. ...
- Веб-программирование1 исполнительЗавершен11 лет назад
Удаленная работа 200 руб в час Доработка сайта по ТЗ от seo специалиста на cms – MODx, joomla, wordpress, bitrix и тд Небольшие работы по программированию на JS и ...Системы управления (CMS)3 заявкиЗакрыт11 лет назад
Необходимо наполнить сайт http://test19.testilpi.ru/ контентом с http://www.m-rent.ru или других подобных сайтов с небольшими изменениями во внешнем форматировании контента и рерайтингом...Наполнение сайтов8 заявокЗакрыт12 лет назад
Наполнить сайт www.svaiboy.ru (на WordPress) контентом с сайта piling.fi, предварительно прогнав его через переводчик google.Наполнение сайтов8 заявокЗакрыт12 лет назад
- $16
Нужно прикрутить к сайту bus4u.ru к форме, которая находится в шапке сайта CAPTCHA - сейчас она сделано, но не обрабатывается., тоесть всегда возвращает TRUE и поэтому можно сказать не работает. Работа ...Завершен12 лет назад
- $10
Необходимо скопировать калькулятор расчета рамных лесов со страницы http://ntz-holding.ru/stroitelnye-lesa/ Чтобы вставить на другой сайтВеб-программирование1 исполнительЗавершен12 лет назад
Нужно обновить Joomla 1.5 + virtuemart 1.2 - до последней стабильной версии. Видимо это будет 2.5.x + так же доработки которые описаны в ТЗ, которое в приложении От вас сроки + ...Системы управления (CMS)2 заявкиЗакрыт12 лет назад
Нужно доработать сайт. Согласно ТЗ в приложении. От вас в ответе на проект: сроки, стоимость. Проект будет показательным, если все будет хорошо - возможно постоянное сотрудничество по сдельной оплате!Системы управления (CMS)нет заявокЗакрыт12 лет назад
CДелать новый сайт на bitrix. Оценить стоимость согласно брифу.Сайты «под ключ»12 заявокЗакрыт12 лет назад
Сверстать сайт на Umi.Cms Пример дизайна во вложении. Сроки и цена?Системы управления (CMS)1 заявкаЗакрыт12 лет назад
Требуется веб-мастер, для доработки шаблонов сайтов в CMS - joomla, wordpress, drupal, modx Способный быстро разобраться в новой cms C отличными знаниями html, css. базовыми знаниями php, jsСистемы управления (CMS)7 заявокЗакрыт12 лет назад
Уже есть частично сделанная работа на joomla по новым дизайнам new.medcontur.ru/ Частично сверстана 1 и 2я страницы - их надо доработать согласно дизайн-макету Надо ее просто доделать и ...Системы управления (CMS)4 заявкиЗакрыт12 лет назад
- $150
Вводные: - Проект astatravel.ru создан на CMS – MODx - Есть ТЗ по доработкам. - Оплата после выполнения проекта и доработок на вашем сервере. На ...Веб-программирование5 заявокЗакрыт12 лет назад
- $100
Вводные: - Проект без CMS перенести на Joomla - Есть ТЗ по доработкам. - Оплата после выполнения проекта и доработок на вашем сервере. На выходе: ...Завершен12 лет назад
Сделать генерацию договора из шаблона в ms-word Сделать печатную форму для печати этикеток на конверты - рассылать бух. документы1С-программирование1 заявкаЗакрыт12 лет назад
- $130
Необходимо сверстать готовый шаблон дизайна и натянуть на joomla + небольшое тз по настройкеЗавершен12 лет назад
- $125Системы управления (CMS)6 заявокЗакрыт12 лет назад
- $100
Сделать калькулятор выбора способа продвижения сайта Есть ТЗ и прототип написанный в excel + есть много другой работы по веб-программированию на постоянной основе.... (php, mysql, js, итд)Веб-программирование1 исполнительЗавершен12 лет назад