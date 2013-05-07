Доработка сайта Элитбар

16) Добавить корзину у всех товаров с ценами

http://elitbar.tmweb.ru/catalog/111/

17) Надо кнопку "В корзину" сделать на одном уровне.

http://elitbar.tmweb.ru/catalog/107/

Розничные цены будут не у всех товаров.

18) В каталоге http://elitbar.tmweb.ru/catalog/

надо подписи под картинками поместить по центру.

Можно их сразу подчеркнуть.

19) На главной блок картинок с товарами уменьшаем в размере

(делаем картинки меньше) и прижимаем справа.

В освободившееся место слева помещаем два баннера. Думаю,

эти баннеры http://prntscr.com/zxrua по размеру не очень

подойдут. Надо сделать баннеры другого размера.

В итоге должно получиться примерно так - http://prntscr.com/zxsrs

(только баннеры не вписались)

20) На главной странице http://elitbar.tmweb.ru/ текстовые

ссылки помещаем под картинками и тоже ставим по центру

(этот блок http://prntscr.com/zxszb )

21) В контактах и на странице товара сделать страницу для

печати.

Туда берем только основной контент - http://prntscr.com/zxvic

и вверху одной строчкой название фирмы, адрес сайта, адрес офиса и телефон.

22) В новостях заголовок сделать крупнее и подчеркнутым.

23) При нажатии кнопки "В корзину" было бы хорошо сделать

эффект "улетания" товара в сторону корзины.

24) Там, где есть розничная цена, показывать рядом со словом

"Опт" значок подсказки, пример - http://prntscr.com/zxyf0

при клике или при наведении на который появлялось бы

объяснение в каких случаях какая цена применяется.

25) В корзине цена сама считается по оптовому прайсу или по

розничному в зависимости от того, выше сумма 15 т.р. или

ниже.

26) В корзине пересчитывать цену автоматически, без нажатия

на кнопку.

27) Сделать у ряда стульев выбор цвета каркаса и/или обивки

как здесь - http://www.megarest.ru/85/106/131.html

Выбор цвета здесь - http://prntscr.com/zxzjc

28) Надо добавить иконку