Ищу на постоянное сотрудничество специалиста по работе с сайтами на CMS Joomla. В обязанности входит выполнение текущих задач по сайтам клиентов, создание новых сайтов (интернет-магазинов в том числе) От кандидата требуется ...
Доработка сайта Элитбар
16) Добавить корзину у всех товаров с ценами
http://elitbar.tmweb.ru/catalog/111/
17) Надо кнопку "В корзину" сделать на одном уровне.
http://elitbar.tmweb.ru/catalog/107/
Розничные цены будут не у всех товаров.
18) В каталоге http://elitbar.tmweb.ru/catalog/
надо подписи под картинками поместить по центру.
Можно их сразу подчеркнуть.
19) На главной блок картинок с товарами уменьшаем в размере
(делаем картинки меньше) и прижимаем справа.
В освободившееся место слева помещаем два баннера. Думаю,
эти баннеры http://prntscr.com/zxrua по размеру не очень
подойдут. Надо сделать баннеры другого размера.
В итоге должно получиться примерно так - http://prntscr.com/zxsrs
(только баннеры не вписались)
20) На главной странице http://elitbar.tmweb.ru/ текстовые
ссылки помещаем под картинками и тоже ставим по центру
(этот блок http://prntscr.com/zxszb )
21) В контактах и на странице товара сделать страницу для
печати.
Туда берем только основной контент - http://prntscr.com/zxvic
и вверху одной строчкой название фирмы, адрес сайта, адрес офиса и телефон.
22) В новостях заголовок сделать крупнее и подчеркнутым.
23) При нажатии кнопки "В корзину" было бы хорошо сделать
эффект "улетания" товара в сторону корзины.
24) Там, где есть розничная цена, показывать рядом со словом
"Опт" значок подсказки, пример - http://prntscr.com/zxyf0
при клике или при наведении на который появлялось бы
объяснение в каких случаях какая цена применяется.
25) В корзине цена сама считается по оптовому прайсу или по
розничному в зависимости от того, выше сумма 15 т.р. или
ниже.
26) В корзине пересчитывать цену автоматически, без нажатия
на кнопку.
27) Сделать у ряда стульев выбор цвета каркаса и/или обивки
как здесь - http://www.megarest.ru/85/106/131.html
Выбор цвета здесь - http://prntscr.com/zxzjc
28) Надо добавить иконку
Выбранный исполнитель
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