IFrame приложения к соц.сетям

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Есть интернет-магазин на joomla и virtuemart. Требуется разработать Фрейм приложение для вконтакте, одноклассников и фейсбука.

Детали будем обсуждать со специалистами в области разработки приложений для соц.сетей.

Joomla
13 лет назад
kos1k
37 лет
18 лет в сервисе
Был
10 лет назад

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