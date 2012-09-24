Здраст.

Требуется создать аудио плеер примерный аналог плеера SoundCloud, у которого будут функции:

1. Контроль:

1.1. Старт

1.2. Стоп

1.3. Скорости воспроизведения "Быстро" "Медленно"

2. В качестве одного из параметров плееру должен передаваться URL файла.

3. Кнопка комментария, которая делает метку на волну (виде иконки) при наведения которой появляется окно с комментарием

Работу желательно выполнить на флеше, и в качестве передачий полей использовать JS для обменная напр. как комментарий.