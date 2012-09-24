Портировать код на Node.js

Есть небольшое приложение на JavaScript (600 строк), основной функционал которого лежит в COM dll,

работа с которой реализована через объекты new ActiveXObject.

dll требует инсталляции на клиенте - регистрации dll в реестре, однако требуется реализовать работу приложении в браузере без инсталляции.

В качестве решения рассматривается Node.js. Нужен спец по этой технологии для реализации в сжатые сроки.

PS: в dll передается состояние GUI, так что отвязка Model-View уже есть