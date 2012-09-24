Раньше, когда в разделе Каталог продукции (http://denis0.valuehost.ru/shop_content.php?coID=14) мы нажимали на какой-либо из разделов то открывалась страница с ссылками на подразделы. А сейчас открывается только один из подразделов. Надо скорректировать, чтобы открывалась страница ...
Установить модуль оплаты через смс
Нужно установить модуль оплаты смс на сайт.
От провайдера вся документация есть.
CMS wordpress
Заявки фрилансеров
Похожие заказы
- Веб-программирование1 заявкаЗакрыт13 лет назад
Есть интернет-магазин на joomla и virtuemart. Требуется разработать Фрейм приложение для вконтакте, одноклассников и фейсбука. Детали будем обсуждать со специалистами в области разработки приложений для соц.сетей.Веб-программированиенет заявокЗакрыт13 лет назад
Есть небольшое приложение на JavaScript (600 строк), основной функционал которого лежит в COM dll, работа с которой реализована через объекты new ActiveXObject. dll требует инсталляции на клиенте - регистрации dll в ...Веб-программирование1 заявкаЗакрыт13 лет назад
Здравствуйте! В общем, какая стоит задача: 1. Нужно реализовать возможность загрузки объектов недвижимости в наш каталог, по которым потом будет возможность поиска недвижимости по разным пунктам + карта метро. 2. (Пока что не ...Веб-программирование3 заявкиЗакрыт13 лет назад
Здраст. Требуется создать аудио плеер примерный аналог плеера SoundCloud, у которого будут функции: 1. Контроль: 1.1. Старт 1.2. Стоп 1.3. Скорости воспроизведения "Быстро" "Медленно" ...Веб-программирование3 заявкиЗакрыт13 лет назад
- $500
Нужно ответственный программист который работает с Smarty-шаблонами. Со своей стороны ГАРАНТИРУЮ постоянный заказы. Прошу кидать примеры работ со Smarty-шаблонами. Я ищу работника не на одиночный заказ а на долгое сотрудничество.Веб-программирование1 исполнительЗакрыт13 лет назад
Нужен человек для постоянной работы в команде. Сейчас уже есть проект над которым нужно потрудиться. Задача - вам предоставляются psd макеты с готовым дизайном. Нужно сверстать эти макеты и выполнить программинг + ...Веб-программирование5 заявокЗакрыт13 лет назад
Приветствую коллеги! Нужна срочная помощь в разработке скрипта, функции JS + jQuery (ну или как Вам удобнее). Главное чтобы при вызове этой функции на странице в определенном блоке с классом брались все ...Веб-программирование1 исполнительЗавершен13 лет назад
Здравствуйте. Интернет-магазин на шопСкрипт. Нужно подключить онлайн-оплату на карту приватбанка.Веб-программирование1 заявкаЗакрыт13 лет назад
- $2500
Мы создаем уникальный проект и ты можешь принять в нем участие! Сервис умных покупок top10.ru объявляет о наборе группы программистов на платформе 1С-Битрикс для развития и поддержки проекта. Ты нам подходишь, ...Веб-программированиенет заявокЗакрыт13 лет назад