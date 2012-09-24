Установить модуль оплаты через смс

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Закрыт2 заявки118 просмотров

Нужно установить модуль оплаты смс на сайт.

От провайдера вся документация есть.

CMS wordpress

WordPress
13 лет назад
myroniuk
40 лет
17 лет в сервисе
Был
10 лет назад

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Нет заявок фрилансеров