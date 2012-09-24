Реализовать расширенный поиск по товарам

motoya.ru , Shop Script. Необходимо добавить функцию поиска по товарам.

- Рядом с кнопкой поиска (она наползает на строку поиска, и это нужно поправить) должна быть размещена кнопка "Расширенный поиск".

В расширенном поиске должны быть доступны следующие не обязательные параметры:

- Раздел каталога (с возможность выбрать несколько разделов или подразделов). Развернутый список с галочкой "Искать в подразделах".

- Цена. Поля "от" и "до".

- Бренд (с возможность выделить несколько брендов и полем "не указан"). Развернутый список.

- Время добавления на сайт (7 или меньше дней назад, 30 или меньше дней назад, больше месяца назад). Список.

- Наличие (все существующие значения поля «Светофор»). Список, только информация о сроках доставки, без информации о цвете картинки светофора.

- Размер (от XS до 4XL). При этом поиск так же должен осуществляться по товарам, для которых указан числовой размер (числовой должен переводиться для этого в буквенный по соответствующей таблице). Товары с нестандартным размером (например, указанным в дюймах) или без указания размера попадают в результаты поиска в случае удовлетворения всем остальным параметрам. Список.

- Допонительное поле для поиска по слову.

- Надпись "Новинки" в правой части сайта необходимо заменить на кнопку поиска по параметру "добавлен на сайт 30 или меньше дней назад". В каталоге товаров необходимо поместить аналогичную по функционалу ссылку. Результаты этого поиска должны быть доступны по постоянной ссылке.

- В каталог товаров необходимо поместить ссылку "Товары на складе" (поле "Светофор" в значении "Зеленый"). Результаты этого поиска должны быть доступны по постоянной ссылке.

Предложения по улучшению функционала поиска приветствуются. При условии успешной реализации планируется дальнейшее долгосрочное сотрудничество (есть два сайта, которые еще очень долго нужно "допиливать").

Прошу четко указывать:

- Опыт работы с Shop Script.

- Цену.

- Сроки.