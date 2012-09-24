Подправить главную страницу на сайте

Требуется программист или дизайнер, который сможет для главной страницы магазина http://zkkz.ru качественно и быстро выполнить следующие работы:

1)В слайдере заменить текущие изображения на картинки других категорий и расширить их число до 10-12. Плюс немного уменьшить время показа каждого кадра.

2)В каталоге на главной также необходимо поменять картинки и ссылки, которые будут вести на категории других товаров. Тоже порядка 12 наименований, но естественно отличных от тех, что будут в слайдере.

Оплата сразу после завершения вами вышеописанных работ на киви кошелёк.

Ждём ваших заявок с расценками и сроками на почту [email protected]