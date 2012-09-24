Изменить текст в флешке

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Закрыт10 заявок169 просмотров

Изменить название полей в флешке. Текста немного. Исходник флешки есть. Работы на 15 минут. Сделать надо сегодня!

Пишите цену и аську.

13 лет назад
alexandrcreative
Александр 
42 года
16 лет в сервисе
Был
4 дня назад

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Нет заявок фрилансеров