Изменить текст в флешке

Доброго времени!!! На сайте есть схема http://ostrovkarelia.ru/map , схема участков, аренда, продажа участков в Карелии. ГенПлан. Нужно залить на схеме проданные участки красным, забронированные желтым, и обозначить условные обозначения, лесополосу, дороги. площадки ...
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Изменить название полей в флешке. Текста немного. Исходник флешки есть. Работы на 15 минут. Сделать надо сегодня!
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