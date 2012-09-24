Изменить текст в флешке

Необходимо сделать оформление заказа на вордперссе. http://realstroytorg.ru/category/suxie-stroitelnye-smesi-pro/ нужно сделать кнопку добавить в корзину, затем само оформление заказа, где перечень добавленных товаров, их количество, итого. там же должны быть кнопки со ...