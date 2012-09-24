Прикрутить новый дизайн сайта

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Закрыт2 заявки136 просмотров

Привет! Сайт rthl.ru Для него сделали новый дизайн. Страницы уже свёрстаны. Нужно прикрутить страницы с новым дизайном к старой базе.

13 лет назад
7700015
45 лет
13 лет в сервисе
Был
13 лет назад

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Нет заявок фрилансеров