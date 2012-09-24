Импорт базы на сайт на Друпал

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Закрыт1 заявка102 просмотра

Всем привет. Кто может нормально импортировать базу на сайт на Друпале?

Drupal
13 лет назад
rusakov
Сергей 
42 года
17 лет в сервисе
Был
2 года назад

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