Установить сверстанные макеты html на cms

  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Закрыт5 заявок153 просмотра

Установить сверстанные макеты html на cms сделать готовыи работаюший сайт функционал к работе с сайтом предлогайте ваши варианты цмсок

давайте доступ к админкам

от вас жду сроки и бюджет

HTML
13 лет назад
Able2Know
Антон 
40 лет
17 лет в сервисе
Был
5 месяцев назад

Выбранный исполнитель

web-expanse
Кирилл 
34 года
14 лет в сервисе
Был
10 лет назад
13 лет назад
$200
7 дней

Заявки фрилансеров

web-expanse
Кирилл 
34 года
14 лет в сервисе
Был
10 лет назад
13 лет назад

  • Похожие заказы

  • Доработка функционала сайта на Вебасист

    $100

    Требуется отредактировать дизайн интернет-магазина на Webasyst ShopScript. Домен la-torta.ru Требуется программинг функционала. Верстальщик у нас есть. Все необходимые материалы предоставлю Основные задачи следующие: 1. Верхняя панель: правую ...

    Webasyst
    Веб-программирование1 исполнитель
    Закрыт
    13 лет назад

  • Оптимизация движка сайта

    Здравствуйте. Необходим грамотный и пунктуальный программист для оптимизации движка форума (phpBB) и возможно других скриптов сайта. В последнее время форумные запросы к БД, по словам сисадмина, слишком грузят сервер ...

    Веб-программированиенет заявок
    Закрыт
    13 лет назад

  • Создание ряда модулей на PHPShop

    Необходимо разработка ряда модулей на новом сайте. Размер оплаты определяется при согласовании объема работ. При хорошем исполнении задач возможна рекомендация и испытательный срок в веб-студию на з/п.

    Веб-программирование3 заявки
    Закрыт
    13 лет назад

  • Требуется кодер JavaScript (jQuery), HTML, CSS

    $500

    Доброго Вам дня, уважаемые потенциальные работники нашей небольшой компании. Нашей молодой , но растущей организации требуются ответственные веб-программисты для работы над интересными проэктами. Требования для web-кодеров - Ответственность - Желание получать ...

    AJAXCSSHTMLJavaScriptjQuery
    Веб-программирование4 заявки
    Закрыт
    13 лет назад

  • Функция для virtuemart

    $30

    Здравствуйте. Требуется сделать функция для virtuemart на подобие функции "дополнительные свойства товара". Требования: знание virtuemart. Подробное описание заданию будет в ТЗ для желающих. joomla 1.5, virtuemart 1.1.9

    Joomla
    Веб-программирование1 заявка
    Закрыт
    13 лет назад

  • Граббер фильмов

    $100

    Нужен граббер фильмов с сайта http://kinox.to/ 1. название 2. картинку и заливаем её себе + накладываем маркер 3. описание (краткая новость до первой точки, полная новость всё описание) 4. ...

    Веб-программирование1 исполнитель
    Закрыт
    13 лет назад

  • Подправить главную страницу на сайте

    Требуется программист или дизайнер, который сможет для главной страницы магазина http://zkkz.ru качественно и быстро выполнить следующие работы: 1)В слайдере заменить текущие изображения на картинки других категорий и расширить их число до 10-12. ...

    Веб-программирование1 заявка
    Закрыт
    13 лет назад