В связи с тем, что в заявках писали все что угодно, но не предложения о продвижении, дублирую заявку. К примеру такое "для гугла внешние факторы не сильно важны, для него ...
Специалист по seo на продвижение проекта
Частичная занятость.
Проект: zapomnivse.ru - развитие памяти, ускоренное изучение английского, текстов, слов.
Требования к исполнителю:
наличие кейсов по продвижению вч запросов и низкочастотников, а также достижения по объему трафика по проектам и стоимость одного перехода.
Жду ваши предложения с примерным прогнозом трафика и цены перехода, сроками и стоимостью продвижения по месяцам.
Условие сотрудничества: ссылочная масса находится в нашей собственности, стоимость продвижения должна снизиться после выхода запросов в топ.
Сначала необходимо начать с небольшого бюджета (15-20 тыс. в месяц) с постепенным его увеличением.
Реализацию тех. задания можем сделать своими силами.
Примерные запросы для продвижения (а также все релевантные низкочастотники, входящие в эти запросы):
развитие памяти
курсы памяти
тренинги памяти
как легко запоминать
как запоминать слова
как запоминать английские слова
как лучше запоминать
как хорошо запоминать
как запомнить текст
как запомнить информацию
как больше запоминать
как запомнить больше информации
запоминание английских слов
техника запоминания английских слов
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