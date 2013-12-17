Специалист по seo на продвижение проекта

Частичная занятость.

Проект: zapomnivse.ru - развитие памяти, ускоренное изучение английского, текстов, слов.

Требования к исполнителю:

наличие кейсов по продвижению вч запросов и низкочастотников, а также достижения по объему трафика по проектам и стоимость одного перехода.

Жду ваши предложения с примерным прогнозом трафика и цены перехода, сроками и стоимостью продвижения по месяцам.

Условие сотрудничества: ссылочная масса находится в нашей собственности, стоимость продвижения должна снизиться после выхода запросов в топ.

Сначала необходимо начать с небольшого бюджета (15-20 тыс. в месяц) с постепенным его увеличением.

Реализацию тех. задания можем сделать своими силами.

Примерные запросы для продвижения (а также все релевантные низкочастотники, входящие в эти запросы):

развитие памяти

курсы памяти

тренинги памяти

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