Довести проект до логического завершения

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Закрытнет заявок283 просмотра

На данный момент времени есть сырой сервис, имеющий узкий функционал. Для его продвижения набросали сайт, но он тоже не супер. В итоге решили, что нужно сервис продвигать дальше, но и параллельно добавить разной рекламы от яндекса и гугла. В принципе многие так делали.

Что же конкретно надо ?

Продумать дальнейшее развитие проекта, написать тз для изменения сайта, закрыть вопрос с контентом, а именно сделать качественную документацию в виде статей, хелпов и всяких faq, там всякие скринкасты и прочее c описанием данного сервиса.

Отдельной задачей стоить отметить - это закрытие вопроса с околотематическим контентом, либо вы пишите сами либо находите кого-то ещё.

То есть в итоге должен получиться сайт, который сможет как продавать свой сервис, так и получать доход от рекламы.

В своих заявках сразу описывайте имеющийся у вас опыт и уровень оплаты, который желаете получать. Большое внимание уделяется имеющемуся опыту, поэтому пишите достаточно подробно.

Ссылку на проект отправлю в личку.

11 лет назад
suyazov
Артем 
36 лет
14 лет в сервисе
Был
9 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

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