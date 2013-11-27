Необходимо разработать план монетизации сайта: http://www.miltonerickson.ru/ Оплата СТРОГО YANDEX DENGI
Довести проект до логического завершения
На данный момент времени есть сырой сервис, имеющий узкий функционал. Для его продвижения набросали сайт, но он тоже не супер. В итоге решили, что нужно сервис продвигать дальше, но и параллельно добавить разной рекламы от яндекса и гугла. В принципе многие так делали.
Что же конкретно надо ?
Продумать дальнейшее развитие проекта, написать тз для изменения сайта, закрыть вопрос с контентом, а именно сделать качественную документацию в виде статей, хелпов и всяких faq, там всякие скринкасты и прочее c описанием данного сервиса.
Отдельной задачей стоить отметить - это закрытие вопроса с околотематическим контентом, либо вы пишите сами либо находите кого-то ещё.
То есть в итоге должен получиться сайт, который сможет как продавать свой сервис, так и получать доход от рекламы.
В своих заявках сразу описывайте имеющийся у вас опыт и уровень оплаты, который желаете получать. Большое внимание уделяется имеющемуся опыту, поэтому пишите достаточно подробно.
Ссылку на проект отправлю в личку.
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