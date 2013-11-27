Необходимо навести порядок среди RSS каналов Требуется – подобрать новые качественные, и проверить и структурировать старый список RSS каналов.
Интернет-магазин Сонное Царство UMI\Bitrix
У меня есть разработчик. Есть дизайнеры. Нужно подготовить всю техническую документацию и организовать производство проекта.
Информация по интернет-магазину во вложении.
Делать сайт будем на UMI.CMS или Bitrix на выбор клиента.
Заявки фрилансеров
Похожие заказы
- $250Управление проектами2 заявкиЗакрыт11 лет назад
- $1000
Требуется hr для активного и пассивного поиска русскоязычных сотрудников для удаленной работы в СНГ. Требования: 1. Опыт работы hr не обязателен. ...Управление проектами2 заявкиЗакрыт11 лет назад
- $1000
В связи с расширением требуется кандидат с ярко выраженным желанием научиться руководить созданием сложный высококачественных IT проектов различного уровня сложности – от нетривиальных соцсетей до запутанных внутрикорпоративных решений. Возраст от 21 до 30 лет. ...Управление проектаминет заявокЗакрыт11 лет назад
Главная обязанность - снять с руководителя заботу о том, чтобы следить, что все задачи (его личные и сотрудников) своевременно выполняются, а также заполнять соответствующие документы. Есть возможность значительного роста в доходах и ...Управление проектами9 заявокЗакрыт11 лет назад
- $250
Необходимо разместить научную статью в русскоязычном сегменте Wikipedia. Срок размещения - 2\3 дня. По возможности, дальнейшее сопровождение проекта: размещение ссылок на статью в других статьях Wikipedia, защита проекта при ее публичном обсуждении, настройка поиска по ...Управление проектами1 исполнительЗавершен11 лет назад
- $250
Для нового интернет-портала требуется администратор на постоянной основе в обязанности входит: 1) Единовременные изменения на сайте: - Изменение текста, шрифта и картинки на главной странице - Перенос на другой ...Управление проектами12 заявокЗакрыт11 лет назад
- $250
Требуется креативный человек для администрирования групп в социальных сетях (всего 4 группы). Нужно активно общаться с участниками групп, ежедневно постить информацию о ювелирных салонах "16 Карат"(группы этого салона).Управление проектами9 заявокЗакрыт11 лет назад
- $2500
На крупный форум требуется Администратор на постоянной основе Основная задача, общая для всех: популяризация разделов, создание комфортной обстановки, работа с модераторами. Здоровый юмор приветствуется. От 35 лет. Опыт работы ...Управление проектами8 заявокЗакрыт11 лет назад
День добрый, уважаемые коллеги! В новостной портал города Великие Луки http://www.iluki.ru/ требуется менеджер по рекламе на долгосрочное сотрудничество. Обязанности: - продажи баннеров - ведение существующей клиентской базы - ...Управление проектами1 заявкаЗакрыт11 лет назад
- $700
Обязанности - ведение переговоров с клиентами о создании и раскрутке сайтов; - договорная работа с клиентами; - отчетность Профессиональные навыки - знание Интернета, - ...Управление проектами2 заявкиЗакрыт11 лет назад