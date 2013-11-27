Интернет-магазин Сонное Царство UMI\Bitrix

  1. Биржа фриланса
  2. Управление проектами
Закрыт2 заявки213 просмотров

У меня есть разработчик. Есть дизайнеры. Нужно подготовить всю техническую документацию и организовать производство проекта.

Информация по интернет-магазину во вложении.

Делать сайт будем на UMI.CMS или Bitrix на выбор клиента.

11 лет назад
axisone
42 года
13 лет в сервисе
Был
5 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

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