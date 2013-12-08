Требуется менеджер проектов

$500
  1. Биржа фриланса
  2. Управление проектами
Закрыт2 заявки190 просмотров

Нахожусь в поиска менеджера для интернет проектов.

Мне нужен помощник, который будет принимать от меня задание на изготовление

лендинга или сайта, составлять краткое ТЗ для моей команды

исполнителей, если нужно - находить недостающего

специалиста на веблансе, воркзилле, координировать их

работу, общаться с клиентами по ходу работы - показывать

промежуточные этапы работы, фиксировать правки, контролировать их

исполнение, контролировать работу команды, отчитываться

передо мной о ходе выполнения работы, информировать о возникших проблемах.

В итоге я должен передавать помощнику задание от клиентов и

получать на выходе готовый продукт в виде сайта, лендинга, интернет-магазина.

Рассмотрю только кандидатов с опытом подобной работы ранее, с отзывами.

11 лет назад
xavantes
48 лет
12 лет в сервисе
Был
7 лет назад

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