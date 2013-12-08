Требуется поддержка, доработка и правка сайта на CakePHP. Редактирование и правка в маленьких объемах требуется в течении суток. Сайт ansa тчк ее Указывайте пожалуйста стоимость часа работы. Оплата - сдельщина.
Требуется менеджер проектов
Нахожусь в поиска менеджера для интернет проектов.
Мне нужен помощник, который будет принимать от меня задание на изготовление
лендинга или сайта, составлять краткое ТЗ для моей команды
исполнителей, если нужно - находить недостающего
специалиста на веблансе, воркзилле, координировать их
работу, общаться с клиентами по ходу работы - показывать
промежуточные этапы работы, фиксировать правки, контролировать их
исполнение, контролировать работу команды, отчитываться
передо мной о ходе выполнения работы, информировать о возникших проблемах.
В итоге я должен передавать помощнику задание от клиентов и
получать на выходе готовый продукт в виде сайта, лендинга, интернет-магазина.
Рассмотрю только кандидатов с опытом подобной работы ранее, с отзывами.
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