Сайт рассказывающий о разработке нового гаджета. С возможностью онлайн-заказа. Будут блоки новостей, форум, заказ, контакты, социальные кнопки (вконтакте, твиттер, фэйсбук, одноклассники, ютуб, гугл)

Сайт должен выглядеть стильно и на перспективу. Предпочтителен светлый фон. Создавать ощущение отличной компании, вызывать желание вернуться на него еще раз. Сайт в первую очередь рассчитан на две категории людей - на геймеров с одной стороны и разработчиков/программистов с другой сторононы.

Требуется главная страничка, страница личного кабинета (изначально кабинет прост, простое отслеживание статуса заказа), внутренняя страничка. Движок будет джумла 3.0