Дизайн сайта

$150
  1. Биржа фриланса
  2. Дизайн сайтов
Закрыт16 заявок279 просмотров

Сайт рассказывающий о разработке нового гаджета. С возможностью онлайн-заказа. Будут блоки новостей, форум, заказ, контакты, социальные кнопки (вконтакте, твиттер, фэйсбук, одноклассники, ютуб, гугл)

Сайт должен выглядеть стильно и на перспективу. Предпочтителен светлый фон. Создавать ощущение отличной компании, вызывать желание вернуться на него еще раз. Сайт в первую очередь рассчитан на две категории людей - на геймеров с одной стороны и разработчиков/программистов с другой сторононы.

Требуется главная страничка, страница личного кабинета (изначально кабинет прост, простое отслеживание статуса заказа), внутренняя страничка. Движок будет джумла 3.0

Joomla
11 лет назад
draccony
Михаил 
42 года
16 лет в сервисе
Был
11 лет назад

Выбранный исполнитель

FanDes
Илья 
33 года
16 лет в сервисе
Был
3 года назад
11 лет назад
$150
5 дней
Советую не повторять моих ошибок и более вдумчиво подходить к работе с исполнителем, тщательно описывая то, что требуется получить на выходе. В целом качественная работа.
Все в порядке. Оплата во время. Все проблемы легко решать с Михаилом. Но при работе всегда держите его в курсе и лишний раз спросите точно что нужно.

Заявки фрилансеров

FanDes
Илья 
33 года
16 лет в сервисе
Был
3 года назад
11 лет назад

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